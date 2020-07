Frank McCourt ne souhaite pas vendre l’OM maintenant et il semble déterminé à tout refuser pour pouvoir y parvenir.

Malgré une situation économique compliquée, Frank McCourt ne lâche rien. L’homme d’affaire américain ne souhaite pas vendre l’OM. Pourtant, les personnes intéressées par l’écurie phocéenne sont nombreuses. Les offres sont même sur son bureau.

McCourt est déterminé

Le projet Ajroudi, le projet Russe ou les autres dossiers ne semblent pas faire sourciller un Frank McCourt sûr et certain de vouloir garder l’OM. Et même s’il peut réaliser une grosse plus-value cet été en cédant le club, son veto semble ferme et définitif. Pour ceux qui disaient que sa venue à l’OM n’était qu’une affaire de gros sous, c’est un camouflet…