Les revenus générés par la campagne historique en Ligue des Champions vont permettre au PSG d’avoir une enveloppe transfert plus importante cet été…

Jamais le PSG n’avait été en finale de la Ligue des Champions. Et jamais le club n’avait généré autant d’argent qu’avec cette formidable campagne européenne. Clairement, cet apport inédit va bouleverser le mercato parisien, avec une enveloppe revue à la hausse.

De plus gros moyens pour Leonardo ?

Leonardo va pouvoir bénéficier d’une plus grosse enveloppe pour son mercato. Et les chantiers sont nombreux. Gardien de but, latéraux, défenseur central, milieux de terrain ou encore attaquant : Paris a des besoins à toutes les lignes ! Mais avec des moyens plus importants, le Brésilien va pouvoir se faire davantage plaisir. Notamment au milieu, avec l’arrivée d’un nouveau crack ? Pas impossible.