Rennes a bien fait de conserver Camavinga cet été. Sa cote sera encore plus haute dans un an.

Après quelques semaines d’hésitation, Eduardo Camavinga a finalement décidé de rester une saison de plus au Stade Rennais. Le contexte économique était trop compliqué cette saison. Le milieu de terrain va découvrir la Ligue des Champions avec son club formateur. Et vient d’être appelé par Didier Deschamps en équipe de France !

Sa cote va exploser !

Une très bonne nouvelle pour le joueur et son club en vue du mercato de l’été prochain. Un très gros transfert est en effet à prévoir pour Camavinga. Dans un an, le joueur aura encore plus d’expérience et le statut d’international français. Sa cote va continuer de grimper. Pour Rennes, le jackpot sera plus gros que prévu.