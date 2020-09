La Stade Rennais a clairement ses chances pour la signature de Diego Godin.

Qualifié pour la Ligue des Champions cette saison, le Stade Rennais est en train d’étudier plusieurs options pour se renforcer lors de ce mercato. Le club breton a pris des renseignements au sujet de Diego Godin, l’international uruguayen de l’Inter Milan. Et pour le joueur de 34 ans, Rennes peut clairement être optimiste. Et ce, pour plusieurs raisons.

Rennes a des arguments

Il y a tout d’abord le fait que l’Inter Milan ne veut plus du joueur et va donc chercher à trouver un accord avec lui pour le libérer de ses deux dernières années de contrat. Godin pourrait ainsi percevoir un joli chèque et se retrouver libre. Rennes n’aura alors pas à payer de transfert et pourrait offrir au joueur une belle prime à la signature. Un joli chèque auquel Rennes pourra accoler un challenge sportif intéressant avec la Ligue des Champions. Difficile de faire mieux pour convaincre l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid.