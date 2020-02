Le Stade Rennais pourrait avoir changé ses plans en ce qui concerne Camavinga.

Révélation de cette saison de Ligue 1, Eduardo Camavinga va peut-être bien son avenir être bouleversé au cours des prochains mois. En effet, alors qu’Olivier Létang, l’ancien président du Stade Rennais avait entamé des négociations avec certains de ses prétendants en vue de l’été prochain, François Pinault a décidé de remercier son président.

Camavinga bloqué ?

Et le cas Eduardo Camavinga était au cœur de la réflexion de Pinault. Selon plusieurs sources, le boss du club breton ne veut pas voir partir son milieu de terrain dès l’été prochain et aurait reproché à Létang d’avoir déjà acté son départ en fin de saison en coulisse. Il pourrait donc le bloquer et mettre fin aux discussions avec les prestigieux prétendants du joueur.