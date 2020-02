Le PSG aurait pu attirer Paulo Dybala l’été dernier, mais ce transfert n’est plus possible désormais.

L’été dernier, alors que le PSG pensait ne pas pouvoir retenir Neymar, Leonardo avait activé plusieurs pistes pour le remplacer. Le directeur sportif du PSG avait entamé des discussions avec la Juventus et Paulo Dybala pour une arrivée de l’Argentin.

Dybala, c’était possible…

Neymar est resté au PSG et Dybala à Turin. Et si une arrivée du numéro 10 turinois au PSG était possible l’été dernier, une telle opération est désormais impossible. La Juve n’a plus du tout envie de laisser filer son joyau argentin désormais. Quant à Dybala, il n’envisage plus non plus un transfert. Si Neymar quitte le PSG l’été prochain, Leonardo devra trouver un autre remplaçant.