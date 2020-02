Zinedine Zidane n’a plus de doute en ce qui concerne le futur de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid va tenter de recruter Kylian Mbappé l’été prochain lors du mercato. L’attaquant français est la grande priorité des dirigeants merengue et de leur entraîneur Zinedine Zidane. Le coach français adore Mbappé et veut le faire venir à Madrid. Et Zidane est très confiant.

Mbappé promis au Real

En effet, l’ancien meneur de jeu des Bleus serait convaincu d’avoir persuadé Mbappé de le rejoindre à Madrid. Selon Zidane, l’avenir de Mbappé ne fait aucun doute. Dès que son club acceptera de le laisser filer, l’ancien joueur de Monaco rejoindra la capitale espagnole. A Florentino Pérez de faire le travail désormais.