Les dirigeants de l’OM pourraient se séparer de leurs deux stars offensives en fin de saison.

L’Olympique de Marseille pourrait vivre une intersaison très mouvementée l’été prochain. Même si André Villas-Boas accroche la Ligue des Champions, l’OM sera toujours en difficulté d’un point de vue financier. Le club devra donc vendre avant de penser à se renforcer. Et deux départs majeurs pourraient bien être déjà programmés au sein du club.

Thauvin aussi vers la sortie ?

Alors que Dimitri Payet a récemment évoqué ouvertement l’idée d’un départ en fin de saison, l’avenir de Florian Thauvin est également incertain. Le champion du monde français n’aura plus qu’un an de contrat et Marseille n’aura pas les moyens de lui offrir le contrat qu’il espère. Cela veut dire que le club pourrait le vendre. Un sacré coup dur sportif si l’OM perdait Payet et Thauvin lors du même mercato…