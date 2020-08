C’est Zinedine Zidane en personne qui a demandé à Martin Odegaard de revenir au Real Madrid cet été.

Du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane compte bien faire oublier l’échec de cette saison en Ligue des Champions. Le coach français est déterminé à continuer de renouveler et rajeunir son effectif cet été, comme il avait commencé à le faire il y a un an. Martin Odegaard va faire son retour au club, avec un an d’avance. Une décision de Zidane.

Des rapports difficiles dans le passé…

L’entraîneur merengue a pris son téléphone en personne pour appeler le milieu de terrain norvégien qui devait initialement rester un an de plus à la Real Sociedad. Zidane et Odegaard se connaissent très bien. Leurs rapports ont parfois été difficiles quand Zidane entraînait la réserve du Real. Mais le coach français croit énormément en Odegaard et estime qu’il a mûri et est désormais prêt. Il l’a appelé personnellement pour lui assurer qu’il comptait sur lui. Et repartir sur de nouvelles bases certainement.