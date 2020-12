L’international espagnol pourrait rejoindre la Premier League cet hiver.

Mécontent de sa situation au Real Madrid, l’international espagnol Isco souhaite changer d’air rapidement. Mais alors que la crise économique frappe de nombreux clubs, plusieurs formations qui courtisaient autrefois Isco ne sont plus en mesure de se l’offrir actuellement. Le joueur pourrait donc rejoindre Arsenal sous forme de prêt selon la presse anglaise.

Isco à Arsenal ?

Cela serait clairement un choix par défaut pour celui qui s’imaginait plus retrouver Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus. Mais Turin est bien décidé à recruter Paul Pogba et ne pourra pas recruter Isco en plus du Français. Le milieu espagnol pourrait donc rejoindre les Gunners pour six mois. Un challenge sportif peu intéressant face à celles qui s’offraient encore à lui l’été dernier.