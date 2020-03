Le Real Madrid, qui attend sagement le retour de Marco Asensio, n’a pas encore tranché sur l’avenir de son autre maître à jouer, Isco.

Victime d’une rupture des ligaments croisés en début de saison, Marco Asensio manque cruellement au Real Madrid. Son toucher de balle, sa vision du jeu et sa créativité sont autant d’ingrédients qui n’ont pas permis à Zidane de mettre sa patte pleinement en début de saison. Et si Eden Hazard ou Isco auraient pu prendre le relai, la méforme des deux stars à pénaliser un Real Madrid encore convalescent, même s’il y a du mieux.

Isco est courtisé

Le retour de Marco Asensio, prévu pour avril, va avoir des conséquences pour le Real Madrid. En fonction du retour de l’Espagnol sur cette fin de saison, le sort de son compère, Isco, pourrait être jeté. Courtisé par Chelsea et Arsenal, Isco pourrait en effet partir. Mais si Asensio est à la peine, Isco pourrait être conservé et vendu plus tard, le temps que son coéquipier revienne à son meilleur niveau.