L’attaquant du Real Madrid, Mariano Diaz pourrait encore refuser de quitter le club en fin de saison.

Très rarement utilisé par Zinedine Zidane cette saison, Mariano Diaz a eu quelques minutes de jeu lors du dernier Clasico. Il n’en fallait pas plus à l’ancien Lyonnais pour briller et inscrire un superbe but. Très heureux suite à son but, Mariano Diaz aurait à nouveau revu ses plans en vue du prochain mercato.

Mariano ne veut plus partir

Le joueur, qui est poussé vers la sortie par son club, mais qui refuse de quitter le Real Madrid depuis l’été dernier, serait à nouveau déterminé à l’idée de rester à Madrid en fin de saison. Mariano Diaz est un grand amoureux du Real Madrid et même s’il n’a pas de temps de jeu, il n’entend pas quitter le club de son cœur en fin de saison. Pas sûr que Florentino Pérez apprécie…