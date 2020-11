Le Bayern Munich semble avoir abdiqué en ce qui concerne la prolongation d’Alaba.

Alors que le PSG n’a pas remplacé Thiago Silva lors de la dernière intersaison, Leonardo étudie plusieurs options pour rectifier le tir en fin de saison. Le directeur sportif du PSG a plusieurs pistes en tête. Mais sa priorité est connue. Il s’agit de David Alaba qui arrive en fin de contrat du côté du Bayern Munich.

Leonardo doit en profiter

Et bonne nouvelle pour Paris, le Bayern Munich semble avoir abdiqué pour sa star polyvalente. Le club bavarois n’arrive pas à prolonger l’international autrichien et a récemment fait savoir qu’il se retirait des négociations. De quoi faire les affaires du PSG et de Leonardo qui doit désormais en profiter pour convaincre Alaba et griller les autres clubs intéressés (Real, Barça, Juventus, City…).