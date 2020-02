Le président du Real Madrid pourrait voir son entraîneur claquer la porte en fin de saison.

Revenu sur le banc du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane a connu un début de saison plus compliqué que prévu. Le coach français a été très critiqué et aurait même été sur la selette lors d’un match. ZZ n’aurait pas du apprécier. Plusieurs sources assurent qu’ils pourraient une nouvelle fois claquer la porte en fin de saison.

Zidane claque la porte ?

Florentino Pérez a en effet des raisons d’être inquiet. Le Français a un du caractère. Il a tenu bon pendant la crise et a redressé son équipe. En lice en Liga et en Ligue des Champions il pourrait encore remporté des nouveaux titres… et repartir par la grande porte. Plusieurs sources assurent que la Juventus est très intéressée à l’idée de le faire revenir au club. Une menace réelle pour Pérez…