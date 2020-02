Les dirigeants de l’OM jouent trop la montre avec Maxime Lopez.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’Olympique de Marseille, son club formateur, Maxime Lopez n’a toujours pas reçu la moindre proposition de ses dirigeants pour prolonger. L’OM, et son directeur sportif Andoni Zubizarreta prennent un très gros risque. Lopez veut prolonger mais pourrait vite se lasser d’attendre.

Lopez pas prolongé

Sportivement, financièrement et d’un point de vue de l’image c’est un mauvais calcul. L’OM assure vouloir s’appuyer sur son centre de formation mais traine pour prolonger ses joueurs qui en sont sortis. En fin de saison, des clubs pourraient tenter de recruter Lopez. L’OM ne sera pas en position de force pour négocier. Pis, le milieu de terrain pourrait aussi partir libre dans un an et demi…