Le président du Real Madrid veut continuer de recruter des stars.

Le Real Madrid et son président Florentino Pérez aiment recruter des stars sur le marché des transferts. Les politiques sportives et financières du club reposent sur les Galactiques. L’été dernier, Pérez a recruté le Belge Eden Hazard. La crise liée au Covid-19 va certainement le pousser à rester sage cet été. Mais Pérez a déjà prévu ces prochains gros recrutements. Pour 2021 et 2022.

Mbappé puis Haaland !

L’été prochain, le président madrilène lancera certainement les grandes manœuvres pour Kylian Mbappé qui le fait rêver. Et un an plus tard, alors qu’il faudra remplacer Karim Benzema, Pérez tentera de faire signer le buteur norvégien Erling Haaland. Le président du Real Madrid compte bien continuer de s’offrir les meilleurs joueurs du monde.