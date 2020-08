Le nom de Alaba circule toujours beaucoup au PSG, mais le club parisien n’est-il pas simplement utilisé pour faire monter la sauce ?

La rumeur Alaba au PSG est de plus en plus vive. L’agent du joueur pousserait pour le faire signer à Paris alors qu’il aurait des prétentions salariales impressionnantes. On peut se demander si le PSG n’est pas une nouvelle fois utilisé pour faire monter la sauce.

Faire monter la sauce

En effet, le Bayern Munich discute avec Alaba pour une prolongation de contrat et quoi de mieux que de faire croire qu’il intéresse de nombreux grands clubs européens pour lui permettre d’avoir un juteux contrat ? Alaba est un joueur intéressant, mais sans doute pas avec un salaire de plus de 15 millions par an.