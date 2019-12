Le président du Real Madrid devra laisser Mbappé participer aux Jeux olympiques l’été prochain.

Grande priorité du Real Madrid en vue de l’été prochain, Kylian Mbappé ne cesse de faire rêver Florentino Pérez. Le président du club merengue ne veut pas passer à côté du prodige français et serait prêt à mettre 300 millions d’euros sur la table pour le recruter.

Mbappé veut les JO

Une somme folle. Qui ne suffira pas. En plus de convaincre les dirigeants du club de la capitale française, Pérez devra obtenir l’accord de Mbappé. Et pour cela, le Real devra accepter le fait de laisser son joueur participer aux JO de Tokyo l’été prochain, en plus de l’Euro 2020. Une sacrée demande sur laquelle Mbappé ne reviendra pas…