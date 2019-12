L’Olympique Lyonnais va certainement se montrer très actif cet hiver lors du mercato.

Alors que l’Olympique Lyonnais vit une première partie de saison très compliquée, des mouvements sont à prévoir en janvier. Les dirigeants lyonnais auraient déjà pensé au recrutement du club cet hiver. Et alors que Juninho voulait initialement mettre la main sur un milieu de terrain et un arrière gauche, les situations de Marcelo et de Memphis Depay pourraient pousser l’OL à recruter d’autres joueurs.

Des recrues attendues

En cas de départ de Marcelo, Lyon mettra en effet la main sur un défenseur central. Quant à Depay, sa dernière blessure pourrait pousser Lyon à rechercher un attaquant. Quatre joueurs pourraient donc débarquer cet hiver…