Une élimination du Real en Ligue des Champions serait une catastrophe économique.

Promis au Real depuis plusieurs années, Kylian Mbappé pourrait rejoindre la capitale espagnole en fin de saison. C’est ce qu’assurent plusieurs journaux espagnols depuis des mois. Encore faudrait-il que le club merengue ait les moyens de ses ambitions. Et alors que les comptes du club sont en souffrance à cause de la crise économique, le parcours en Ligue des Champions pourrait faire capoter pour de bon ce transfert.

Mbappé trop cher ?

Zinedine Zidane et son groupe sont en effet en grande difficulté sur la scène européenne. Dans quelques jours, Madrid pourrait être éliminé de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Cela fragiliserait un peu plus le club d’un point de vue économique. Et contraindrait certainement Florentino Pérez a revoir ses ambitions à la baisse sur le marché des transferts.