En privant Manchester City de Ligue des Champions, l’UEFA a peut-être bouleversé le prochain mercato.

Et si la récente sanction infligée par l’UEFA à Manchester City faisait capoter le futur transfert de Kylian Mbappé ? Interdit de Ligue des Champions pendant deux ans, les Citizens risquent de perdre plusieurs joueurs l’été prochain. Raheem Sterling pourrait par exemple rejoindre le Real où il est courtisé.

Sterling vers un transfert ?

Si le club merengue valide un tel transfert, le recrutement de Mbappé sera certainement repoussé d’un ou deux ans. Sportivement et financièrement, cela n’aurait pas de sens en effet de recruter Sterling et Mbappé en même temps. Un an après avoir fait signer Eden Hazard.