Le président du Real Madrid souhaite se débarrasser d’Eden Hazard cet été.

Au Real Madrid depuis deux saisons, Eden Hazard est un véritable flop. L’international belge n’a jamais convaincu depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Florentino Pérez, agacé par les multiples blessures de son joueur souhaite le vendre cet été.

Hazard ne veut pas partir !

Mais cela est loin d’être fait. Hazard, en effet, n’a aucune intention de quitter le Real Madrid comme il l’a récemment confié : « Je ne me vois pas quitter Madrid maintenant. Il me reste trois ans sur mon contrat. Je me connais et je sais que lorsque je serai à 100% physiquement, je pourrai aider », a expliqué simplement Eden Hazard dans des propos rapportés par Goal Espagne.