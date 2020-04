Florentino Pérez commence à collectionner les promesses non tenues.

Après avoir claqué la porte du Real Madrid en 2018, Zinedine Zidane avait accepté de revenir au club un peu moins d’un an plus tard à la demande de Florentino Pérez. Le président madrilène avait alors fait de nombreuses promesses à son entraîneur pour le convaincre.

Il voulait Pogba et Mbappé…

Pérez avait notamment assuré à Zidane que Paul Pogba et Kylian Mbappé seraient recrutés par le Real Madrid. Mais alors qu’ils ne sont pas arrivés au club l’été dernier, Pérez ne devrait pas les recruter cette année non plus. Pour diverses raisons, ni Mbappé, ni Pogba ne devraient rejoindre Zidane à Madrid. Pas sur que le coach français apprécie…