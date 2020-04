Julian Draxler a toujours refusé de quitter le PSG jusqu’à maintenant.

Arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2017, l’international allemand Julian Draxler n’a jamais totalement convaincu dans la capitale française. Alors que le PSG a tenté de le vendre plusieurs fois ces derniers mois, le joueur a toujours refusé de quitter Paris. De quoi agacer ses dirigeants.

Offre du Herta Berlin !

Mais une offre du Herta Berlin pourrait tout changer cet été. L’ambitieux club allemand souhaite en effet recruter le champion du monde 2014. Et Draxler, à la surprise générale, ne serait pas contre un retour en Allemagne à un an de l’Euro 2021. Une aubaine pour Leonardo qui ne compte pas sur Draxler et qui lui ouvre clairement la porte en grand. Au sein du PSG plus personne ne croyait en un départ de Draxler depuis quelques mois…