Le dernier classement des clubs les plus riches du monde place le PSG en 5e position. Une excellente nouvelle.

Après une saison 2018-2019 marquée par un nouvel échec en Ligue des Champions, le PSG se montre gorgé d’ambition pour tenter de créer l’exploit en 2020. Et pour se donner du courage, les Qataris vont pouvoir utiliser le dernier classement des clubs les plus riches du monde.

Devant Manchester City !

Avec 635 millions d’euros générés en 2018-2019, le PSG se classe à une superbe 5place. Un Top 5 monde qui a d’autant plus de saveur puisque Manchester City et ses actionnaires émiratis (grand ennemi du Qatar) sont… 6! Plus les années passent, plus Paris progresse. Le podium est en vue avec Manchester United et ses 711 millions d’euros.