Si le PSG se fait sortir par le Borussia Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions, il y a de fortes chances que les murs tremblent chez les Qataris…

C’est dans un contexte très particulier que le PSG va disputer son match retour de Ligue des Champions. Un huitième de finale, face au Borussia Dortmund, qui se jouera à huis-clos, pour cause de coronavirus. Une ambiance très spéciale dans laquelle la bande à Neymar n’aura pas le droit au faux-pas…

La réaction de Doha pourrait être XXL

En effet, en cas de nouvel échec du PSG à ce stade de la compétition, les conséquences pourraient être terribles. Après plus de 10 ans d’investissement et plus d’un milliard d’euros dépensé, les Qataris pourraient dégoupiller. Et mettre en place un raz de marée sans précédent… Tuchel, Leonardo, Neymar ou même Mbappé : personne ne sera à l’abri d’une éventuelle déconvenue. Pour le bien du PSG, et la pérennité de ce projet hors norme, il faut que Paris se qualifie.