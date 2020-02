Une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions pourrait être totalement désastreuse pour le PSG. Sur tous les points.

Battu au match aller (2-1), le PSG a déçu tous les observateurs et les supporters. La copie rendue par la bande à Tuchel est totalement insuffisante. Et la perspective de voir Paris éliminé une nouvelle fois de manière prématurée laisse craindre le pire…

La fuite des stars

Si Paris se fait sortir par Dortmund, les dirigeants auront toutes les peines du monde à conserver Neymar et Mbappé dans leur rang. Tous deux en discussions pour prolonger leur contrat, ils attendent le verdict de la Ligue des Champions pour trancher. Avec un club incapable de franchir le cap des quarts de finale, impossible de les imaginer rester. Il sera également question d’un changement d’entraîneur, un de plus… Et en poussant plus loin, pourquoi ne pas imaginer un départ des Qataris ? Après plus d’une décennie à courir après un sacre européen, Doha aurait toutes les raisons de jeter l’éponge.