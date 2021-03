Totalement impliqué dans le projet du PSG, Neymar s’active même pour le recrutement. Avec un rêve bien ancré en tête.

Plus aucun doute, Neymar est un Parisien. Son implication dans le projet du PSG n’est plus à prouver et on voit désormais le Brésilien mettre son nez dans le recrutement ! Depuis plusieurs semaines, il est en effet aux commandes d’un dossier compliqué mais clinquant : Leo Messi.

Neymar tente de le faire venir

Très proche de Leo Messi, Neymar tente activement de convaincre son pote de venir à Paris. Libre de tout contrat, l’Argentin n’a pas encore tranché sur la suite qu’il souhaite donner à sa carrière. Neymar fait le forcing pour qu’il choisisse Paris et qu’ils reforment le duo qui a fait le bonheur du Barça. A bloc sur le mercato estival, Neymar rêve de pouvoir être associé à ses deux amis du foot, Messi et Mbappé. La MMN pour succéder à la MSN, ce serait beau !