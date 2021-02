Le directeur sportif de l’OM semble avoir réalisé un très joli recrutement avec Ntcham.

Recruté par l’Olympique de Marseille dans la dernière ligne droite du dernier mercato hivernal, Olivier Ntcham va faire beaucoup de bien au club phocéen. C’est en tout cas le sentiment de son sélectionneur en équipe de France espoirs, Sylvain Ripoll.

Ntcham, nouvel atout de l’OM ?

Interrogé par Téléfoot, le technicien a déclaré : « C’est un milieu moderne capable à la fois de bien défendre et aussi de se projeter et d’être impactant sur l’animation offensive de son équipe. Moi c’est un joueur que j’apprécie beaucoup et je trouve que c’est une très bonne recrue pour l’OM. » Aucun doute pour lui, Pablo Longoria a réalisé un gros coup cet hiver en recrutant l’ancien joueur du Celtic.