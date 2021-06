Le PSG semble déjà distancé pour le recrutement de Paul Pogba.

Paul Pogba voudrait plus que jamais quitter Manchester United. L’international français, qui n’a plus qu’un an de contrat, voudrait profiter de ce mercato pour aller voir ailleurs. Le PSG, intéressé depuis longtemps, devrait encore tenter sa chance. Mais le récent retour de Massimiliano Allegri à la Juventus condamne pratiquement le PSG…

Pogba veut la Juve !

En effet, Pogba ferait du club turinois sa priorité. Retourner jouer sous les ordres d’Allegri intéresserait fortement l’international français. De leur côté, les dirigeants turinois sont très intéressés et vont certainement entamer des négociations avec Manchester United très prochainement.