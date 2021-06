Le président de l’OM, Pablo Longoria, voudrait recruter un nouveau gardien cet été.

Alors que l’OM devrait recruter un gardien cet été, Pablo Longoria semble bien décidé à préparer la succession de Steve Mandanda. Si Yohann Pelé a quitté l’OM récemment, ce n’est pas une doublure qui devrait débarquer, mais bel et bien un numéro un bis. La piste Alban Lafont est souvent évoquée.

La succession de Mandanda préparée ?

Et si le président de l’OM souhaite activer cette piste, il devrait trouver face à lui un joueur intéressé. Selon L’Equipe, le portier qui vient de se maintenir avec le FC Nantes voudrait en effet changer d’air. Lafont voudrait signer dans un club plus huppé et serait intéressé par l’OM.