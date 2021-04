La Juventus ne devrait pas se montrer très gourmande pour Cristiano Ronaldo.

De plus en plus critiqué du côté de Turin, Cristiano Ronaldo pourrait bien quitter la Juventus en fin de saison. Plusieurs médias assurent que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés. Et selon la presse italienne, recruter CR7 ne coûterait pas une fortune au club de la capitale française.

CR7 pour 25 millions ?

En ce qui concerne son transfert, la Juventus serait prête à laisser filer sa star contre un chèque de 25 millions d’euros seulement. Une petite somme pour un si un grand joueur. Reste qu’il faudra ensuite assumer son salaire de 30 millions d’euros par an.