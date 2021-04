L’international gallois, Gareth Bale, compte bien faire son retour à Madrid en fin de saison.

Prêté par le Real Madrid à Tottenham cette saison, Gareth Bale a récemment surpris l’ensemble des observateurs. « Je pense que la principale raison pour laquelle je suis venu chez les Spurs cette année était de jouer au football avant tout. Avant l’Euro, je voulais être prêt pour cet événement. Le plan initial était de faire une saison chez les Spurs et après l’Euro, il me restait encore une année au Real Madrid. Mon plan est de revenir, c’est ce que j’ai prévu », a prévenu le Gallois.

Bale veut revenir !

Une mauvaise nouvelle pour Florentino Pérez qui ne veut plus entendre parler de Bale et de son gros salaire. Mais qui va pourtant devoir faire avec au moins une saison de plus. A moins que le président merengue ne trouve une autre porte de sortie à son ancien numéro 11 ?