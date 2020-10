Le PSG a une carte à jouer en ce qui concerne le milieu danois Christian Eriksen.

Dans quelques mois, Christian Eriksen fêtera son premier anniversaire à l’Inter Milan. Le meneur de jeu danois s’attendait certainement à mieux au moment de rejoindre le club italien. L’ancien milieu de terrain de Tottenham ne joue pas assez à son goût. Antonio Conte ne semble pas être son plus grand fan. Et alors que la valeur du joueur est en chute libre, les dirigeants interistes pourraient décider de se séparer de leur joueur dès janvier.

Eriksen prêté par l’Inter ?

Compte tenu du contexte actuel, un prêt avec option d’achat pourrait convenir l’Inter Milan et les prétendants d’Erikson dont fait partie le PSG. L’Inter ne veut pas conserver un joueur d’un tel calibre sur son banc et aurait tout intérêt à l’envoyer dans un autre club pour qu’il se relance et que sa valeur augmente à nouveau. Pour le PSG, cela pourrait être l’occasion de se renforcer à moindre coût une nouvelle fois.