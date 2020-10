Christian Eriksen pourrait bien quitter l’Inter Milan lors du prochain mercato hivernal.

Cela fera bientôt un an que Christian Eriksen a quitté Tottenham pour rejoindre l’Inter Milan. Un choix que regrette de plus en plus l’international danois, qui n’arrive pas à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Frusté par son temps de jeu, Eriksen semble en conflit avec son entraîneur Antonio Conte.

Eriksen vers un départ ?

Plusieurs sources assurent que les deux hommes ne pourront pas continuer de travailler ensemble dans le futur. Un départ d’Eriksen lors du prochain mercato est évoqué par de nombreux médias italiens. Une bonne nouvelle pour Leonardo et le PSG qui ont souvent suivi de près la situation d’Eriksen dans le passé.