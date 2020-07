Le PSG aurait une nouvelle fois été relancé pour sa star brésilienne Neymar.

La direction du Barça ne tournera décidément jamais la page Neymar… Selon la presse catalane, le club barcelonais tente une nouvelle fois de faire revenir le Brésilien au club cet été. Mais comme l’été dernier, le club n’a pas les moyens de boucler un tel transfert. Les dirigeants catalans auraient donc proposé au PSG plusieurs joueurs…

Neymar encore au cœur des discussions…

Le club de la capitale aurait le choix entre Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti. Une somme d’argent à ajuster viendrait compléter ce transfert. Mais comme toujours, Paris devrait repousser les offres du club barcelonais qui semble de plus en plus désespéré…