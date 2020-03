Le cas Mauro Icardi est source de tensions entre Leonardo et Tuchel.

Débarqué au Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Mauro Icardi a connu des débuts en fanfare dans la capitale française. Mais lors des dernières semaines de compétition, l’Argentin a perdu sa place. Et alors que son avenir est désormais incertain, son cas divise Leonardo et Thomas Tuchel.

Icardi remonté…

Le directeur sportif brésilien ne comprend pas la gestion de Tuchel et le traitement réservé à Icardi. À cause du coach allemand, l’attaquant ne voudrait plus signer au PSG en fin de saison et voudrait absolument retourner en Italie. Cela ne fait pas du tout les affaires de Leonardo qui pensant avoir réglé la succession d’Edinson Cavani depuis l’été dernier.