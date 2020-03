Les dirigeants de l’Inter Milan ne conserveront pas Alexis Sanchez en fin de saison.

Très décevant lors de son passage à Manchester United, le Chilien Alexis Sanchez a été prêté à l’Inter Milan cette saison. Mais l’ancien joueur d’Arsenal continue de décevoir et ne sera pas conservé par les dirigeants italiens en fin de saison selon la presse spécialisée.

Sanchez va revenir…

Manchester United va donc récupérer celui qui est certainement le plus gros flop de l’histoire du club. Et avec son salaire de 12 millions d’euros par an, Alexis Sanchez aura bien du mal à se trouver un nouveau point de chute.