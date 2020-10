Les joueurs clés du PSG estiment que Leonardo n’a pas réalisé un bon marché des transferts.

Comme beaucoup de clubs, le PSG a vécu un mercato difficile cette année. Impacté par la crise économique, le club de la capitale a dû revoir ses ambitions à la baisse au moment de recruter. Et alors que le club a perdu des joueurs majeurs comme Thiago Silva et Edinson Cavani, les stars du PSG estiment que le club s’est affaibli cet été.

Un mercato raté ?

Ces dernières semaines, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Marquinhos, le nouveau capitaine du club, ont fait part de leur déception et de leur inquiétude à Leonardo. Finaliste de la dernière Ligue des Champions, Paris n’était plus très loin de son objectif ultime il y a quelques semaines. Mais celui-ci se serait un peu plus éloigné lors du mercato selon eux.