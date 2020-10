Acheté 12 millions d’euros en 2018, Nemanja Radonjic pourrait quitter l’OM en janvier.

Décidemment l’OM n’a pas eu la main heureuse sur le marché des transferts quand Rudi Garcia était l’entraîneur de l’équipe. Alors que certains choix de l’ancien coach phocéen ont déjà couté cher à l’OM, d’autres pourraient suivre au cours des prochains mois. Acheté 12 millions d’euros par l’OM en 2018 à la demande de Garcia, Nemanja Radonjic n’arrive pas à s’imposer.

Radonjic vendu en janvier ?

L’ailier croate est de moins en moins utilisé. Un départ lors du prochain mercato est désormais évoqué par la presse spécialisée. Mais si Nemanja Radonjic est transféré ce ne sera pas au même tarif qu’en 2018. Son recrutement avait pourtant été validé dans l’optique de réaliser une grosse plus value grâce à lui. Un flop de plus pour l’OM ?