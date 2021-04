L’international allemand du PSG, Julian Draxler, aimerait prolonger son contrat.



Recruté par le PSG en janvier 2017, Julian Draxler n’a jamais convaincu à Paris. L’international allemand a souvent été poussé vers la sortie. En vain. Mais alors qu’il arrive en fin de contrat, Draxler pourrait être prolongé. Malgré son temps de jeu limité, le joueur veut en effet rester à Paris et est prêt à baisser son salaire selon plusieurs sources.

Draxler veut prolonger

« Le temps passe vite, ça fait déjà quatre ans ! Je suis heureux ici, j’aime le club, mes coéquipiers, la ville. L’équipe m’a beaucoup aidé dès le début, puis j’ai appris le français rapidement pour pouvoir communiquer dans la vie de tous les jours. Paris est une ville impressionnante pour moi qui vient d’une petite ville d’Allemagne. C’est une ville où je me sens bien », a récemment confié Julian Draxler. Leonardo, conscient que l’effectif parisien doit être le plus étoffé possible pourrait donc prolonger son contrat. Malgré le niveau de jeu de l’international allemand depuis son arrivée en France…