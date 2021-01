Le directeur sportif pourrait offrir à Kylian Mbappé un bon de sortie en 2022.

En pleine négociation avec Kylian Mbappé, Leonardo tente de convaincre l’international français de prolonger son bail avec le PSG. Le directeur sportif du PSG ne veut pas voir Mbappé aller au bout de son contrat en 2022 et quitter le club libre. En revanche, il n’écarterait pas un transfert de sa star en 2022 si Mbappé en fait la demande après avoir prolongé.

Un bon de sortie ?

Le plan de Leonardo est simple. Prolonger Mbappé tout en lui garantissant un bon de sortie dans un an et demi si celui-ci estime que le PSG n’a pas tenu toutes ses promesses d’un point de vue sportif. Un scénario qui pourrait bien faire réfléchir Mbappé, conscient que le PSG ne le laissera pas aller au bout de son contrat, et pas vraiment décidé à l’idée de prendre une décision définitive cette année alors que de nombreux clubs sont impactés par la crise du Covid-19.