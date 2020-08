Les dirigeants du PSG ne ferment pas totalement la porte pour le recrutement de Djibril Sidibé.

Non-conservé par Everton et de retour à Monaco, Djibril Sidibé se cherche un nouveau point de chute. L’entourage du joueur aurait proposé ses services au PSG. Pas forcément emballé, Leonardo qui recherche bien un joueur à ce poste n’aurait toutefois pas totalement fermé la porte. Il faut dire que Sidibé à certains arguments.

Formé en France, proche de Mbappé…

Sportivement, le champion du monde sort d’une saison très correcte en Premier League et connaît bien la Ligue 1. Il est par ailleurs formé en France et ce statut est de plus en plus important pour Paris qui n’arrive pas à conserver ses jeunes joueurs dans le cadre de la Ligue des Champions. Enfin, son tarif est attractif (moins de 15 millions) et le joueur s’entend très bien avec Kylian Mbappé…