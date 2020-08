L’OM pourrait finalement avoir plus de moyens pour se renforcer en attaque.

Il y a quelques jours, André Villas-Boas confiait à la presse qu’il voulait encore recruter trois joueurs lors de ce mercato estival. « On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central, un attaquant et l’arrivée d’un latéral gauche. » Mais depuis, l’OM a fait signer Leonardo Balerdi en défense centrale et AVB pourrait être tenté par deux options internes pour le poste d’arrière gauche : Christopher Rocchia et Saïf-Eddine Khaoui.

Un recrutement à zéro…

Cela veut dire que le club marseillais va désormais pouvoir se concentrer uniquement sur le recrutement d’un attaquant. Et si l’OM a des moyens limités, l’arrivée de Balerdi sous forme de prêt et les recrutements internes de Rocchia et Khaoui ne lui ont rien coûté. Le club pourrait donc avoir plus de moyens que prévu pour recruter en attaque. De quoi se donner une marge de manœuvre un peu plus importante. Et certainement réaliser un recrutement plus important que prévu…