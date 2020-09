Le PSG ne prolongera pas Mbappé si celui-ci n’est pas convaincu par le projet sportif du club.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son bail. Les négociations traînent et plusieurs médias assurent que le PSG pourrait voir sa star partir en fin de saison. Liverpool et Madrid étant prêts à bondir sur le natif de Bondy si celui-ci ouvre la porte à un transfert. Le PSG s’inquiète de plus en plus et à des raisons de le faire.

Il veut la Ligue des Champions

Mbappé a toujours été clair : Paris n’est qu’une étape dans sa carrière. Le champion du monde français est venu dans la capitale pour y marquer l’histoire et y remporter la Ligue des Champions avant de rejoindre un cador européen. Il ne restera au PSG que s’il sent que le club est en mesure de lutter pour le sacre final sur la scène européenne. Le joueur a d’ailleurs récemment demandé des recrues dans la presse. Pour Mbappé, Paris peut mettre de côté ses arguments économiques, il faudra convaincre le joueur d’un point de vue sportif.