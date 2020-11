Le PSG va devoir faire face à une très grosse concurrence pour le recrutement d’Alaba.

En fin de contrat du côté du Bayern Munich, David Alaba sera l’un des joueurs les plus courtisés au cours des prochains mois. Le Paris Saint-Germain est très intéressé à l’idée de recruter l’international autrichien capable de jouer à plusieurs postes. Mais la concurrence sera terrible pour ce recrutement.

Quel club pour Alaba ?

Alaba est en effet courtisé par plusieurs autres grands clubs. Un match à six s’est mis en place en coulisse entre le Bayern, le Barça, le Real, Manchester City, la Juventus et le club de la capitale française. A Leonardo de se montrer le plus convaincant.