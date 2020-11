Les plus grands clubs d’Europe veulent se positionner pour le recrutement d’Erling Haaland.

Recruté il y a près d’un an par le Borussia Dortmund, Erling Haaland enchaîne toujours les buts en Allemagne après avoir brillé au RB Salzbourg en Autriche. Les plus grands clubs européens sont sous le charme du buteur norvégien de 20 ans. Et selon la presse spécialisée, ils sont tous en train de lancer les grandes manœuvres pour le recruter… en juin 2022 !

Un tarif attractif

Lors du mercato estival de 2022, la clause libératoire d’Erling Haaland passera en effet à 75 millions d’euros. Un tarif très attractif compte tenu des qualités du joueur. Liverpool, Manchester United, la Juventus, le Real et le club de la capitale française seraient déjà en train de tout faire pour convaincre le joueur en vue de cette date. L’un des feuilletons des prochaines saisons assurément.