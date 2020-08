Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont plusieurs idées en tête pour remplacer Tuchel.

Thomas Tuchel ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le coach allemand pourrait être remercié après le final 8 de la Ligue des Champions selon plusieurs sources. Leonardo et les dirigeants qataris du PSG pensent en effet à plusieurs noms pour remplacer Tuchel.

Qui pour remplacer Tuchel ?

La piste Massimiliano Allegri est régulièrement évoquée. Mais Leonardo apprécie également énormément Simone Inzaghi qui réalise de très belles choses avec la Lazio en Serie A. La piste Mauricio Pochettino n’est pas non plus à exclure. Enfin, à Doha on continue de rêver de Pep Guardiola et si le Catalan ouvre la porte, le PSG lui fera de la place de façon certaine.