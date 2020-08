Cristiano Ronaldo songerait à un nouveau challenge avant de prendre sa retraite. Mais qui peut vraiment se l’offrir ?

Malgré des stats impressionnantes, on parle bien du possible départ de CR7 depuis quelques semaines notamment parce que le joueur ne se sentirait pas totalement dans son assiette à Turin. Cristiano Ronaldo semble pourtant immortel et ses performances sont toujours impressionnantes malgré son âge.

Retour aux sources ?

Mais il approche de la fin de sa carrière et veut s’offrir un dernier « kiff ». Pour cela il veut un challenge à la hauteur de ses ambitions et un club qui le traitera comme il se doit. Peu de clubs sont en mesure de réunir tous les critères. Mais Manchester United ne pourrait-il pas être une option à considérer ?