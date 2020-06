Les dirigeants de Chelsea courtisent également André Onana le portier de l’Ajax.

Alors que le PSG pourrait recruter un nouveau gardien de but cet été, le nom d’André Onana a été évoqué par la presse spécialisée ces dernières semaines. Le portier de l’Ajax Amsterdam a un bon de sortie et veut rejoindre un plus grand club. Mais Paris n’est pas le seul club intéressé. Et ne lui propose pas forcément le meilleur scénario pour la saison prochaine…

Chelsea ne veut plus de Kepa

Si Leonardo, qui peut déjà compter sur Keylor Navas, ne peut pas assurer une place de titulaire à Onana, Chelsea le peut en revanche. Les Blues ne comptent plus sur Kepa Arrizabalaga et veulent le remplacer lors du prochain mercato. Onana est leur priorité.